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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu

BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu

- Humahuaca şehrindeki Penablanca tepelerinde meydana gelen toprak kayması - Kayan toprakların oluşturduğu toz bulutlarıArjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması olduBUENOS AİRES (AA) - Arjantin'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin dağlık bölgede sebep olduğu toprak kayması nedeniyle oluşan toz bulutları korkuya yol açtı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca şehrinin 34 kilometre doğusu olan depremin, öğlen saatlerinde yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
Can ve mal kaybının olmadığı deprem, Bolivya'nın güney kesimleri ve Salta'nın çevresindeki eyaletlerde de hissedildi.Humahuaca şehrindeki Penablanca tepelerinde meydana gelen toprak kayması, yakın çevredeki kent sakinlerince kaydedildi.Dağlık bölgedeki toprak kayması nedeniyle civar kentlerin çevresinde oluşan ve korkuya sebep olan toz bulutları basında ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal Medya Deprem Toprak Kayması 

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