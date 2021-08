Bu tarlada satılan tüm sebzeler müşteriler tarafından toplanıyor

-Vatandaşların domates toplaması

-Detaylar

-Röportajlar



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara’nın Ayaş İlçesinde vatandaşlar satın almak istedikleri domatesleri dalından kendi elleriyle toplayarak satın alıyor. Ankara’nın Ayaş İlçesinde vatandaşlar satın alacakları domatesleri kendi elleriyle toplamanın keyfini çıkarıyor. Dalından kopardığı domatesin kokusunu hissederek alışveriş yapan müşteriler, ilk kez böyle bir deneyim yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Ayaş’a gelenler arasında her yaştan ziyaretçi, bulunuyor. Aralarında daha önce hiç domates koparmamış olanları ise şaşkınlarını gizleyemiyor. Dalından, organik domates koparmanın mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, bu anların keyfini çıkarıyor. Tarladan toplanarak satın alınan organik sebzeler, yoğun ilgi görüyor. Tarla sahibi Nefise Toprak, insanların sebze ve meyveleri daha yakından tanımalarından memnun olduğunu belirterek, önceleri satışın olmadığı ürünleri böyle bir uygulama ile değerlendirmeye karar verdiklerini anlattı. Nefise Toprak ; “Eşimle böyle bir işe kalkıştık. Herkes kendisi topladığında daha mutlu oluyor. Bizde böyle satmaya karar verdik ürünlerimizi böyle değerlendiriyoruz. Herkes çok memnun bizde çok memnunuz bundan. Herkes kendisi topluyor insanlar biraz olsun tarlaları öğreniyor. Çocuklarına gösteriyorlar, sebzeleri öğretiyorlar çocuklarına. Böyle daha verimli oldu çokta memnunuz. Dört senedir falan böyle hizmet ediyoruz insanlara. Sonradan denedikçe böyle daha iyi olacağını tahmin ettik. Satış olmadı, böyle insanlar daha memnun oldu. Çok şaşırıyor insanlar sebzeleri görünce” dedi.

Ayaş’ta domates mevsiminin yeni başladığını ve menemen mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin arttığını belirten Toprak; “Şimdi menemenlikte artık bu ayın sonlarında daha da hızlanacak. Ziyaretler de artıyor. Menemen için yüz kilo alan oluyor elli kilo alan oluyor. Ayaş domatesi biraz daha ergin oluyor. Menemeni de güzel oluyor, yemesi de güzel oluyor. Faydaları da var. Kurutuyoruz, salça yapıyoruz geçimimizi bunlardan sağlıyoruz. Bu bölge genellikle Ayaş domatesinden sağlıyor. Çocuklarımın hepsini okuttum, iş sahibi oldular. Hayatımdan memnunum” dedi.

“Kendimiz toplayıp alacağımızı duyunca bayram ettim” Ayaş gezisi sırasında böyle bir uygulama ile karşılaşan Berrin Akarsu; “Uzun zamandan sonra ilk kez topluyorum çok memnunum, iyi ki gelmişim. Ayaş gezisi diye katıldım ama böyle bir planım yoktu. Kendimiz toplayıp alacağımızı duyunca bayram ettim. Çok uzun zaman oldu Ankara’da oturuyorum toplayamıyordum. Mis gibi çok güzel çok memnunum. Herkes değerini bilir doğanın tabiatın ağacın, çiçeğin, böceğin kıymetini bilir inşallah bundan sonra” şeklinde konuştu.

Kendisinde domates yetiştiriciliğiyle uğraştığını ifade eden Fatma Karabacak; “Ayaş Ilıca Köylüyüm. Bugün kendimiz domates topluyoruz. Çok emekli bir şey böyle göründüğü gibi değil. Ben kendim fide yapıyorum yetiştiriyorum. Kaç kere elden geçiyor. Her şeyimiz yetişiyor memleketimizde. Ufak tefek kazanıyoruz tabi. Vatandaşlar pahalı diyorlar ama halk alıyor. Birde dalından onları koparması, o zevki tadıyorlar kendileri tanımış oluyorlar. Sebzeleri tanımış oluyorlar küçücük çocuklar bile biliyor. Elmayı dalından kopartmayı seviyor. Çok güzel bizim memleketimiz. Bizde toplayacağız dalını kırar mıyız acaba diyorlar. Korka korka topluyor bizim halkımız ama çok mutlu oluyorlar” diye konuştu.

Babasıyla birlikte domates toplamaya gelen Nilay Sır, “Güzel bence kendi dalından toplamak güzel bir his. Bugün buraya babamla geldim. İlk önce topak çapalanıyor çapalandıktan sonra tohum ekiliyor ve kumun nemli olması gerekiyor sonrada üzeri örtülüyor. Daha önce bağımızda birkaç kere yetiştirdim” ifadelerini kullandı. Daha önce hiç domates toplamadığını dile getiren Merve Öztürk ise, “Çok güzel domatesler ben çok sevdim. Kendimiz topluyoruz çok doğal ve çok sevdim. Daha önce hiç toplamamıştım. Bu ilk ve çok güzel oldu. Çok güzel çok mutlu oldum. Ablamla geldim onlarda çok mutlu oldular. Çok güzel bir duygu. Tamamen doğallar. Bence doğal toplamak en iyi karar” şeklinde konuştu.

“Tarlayı ilk defa görmüş oldum” Daha önce hiç tarla görmediğini dile getiren Merve Öztürk şunları söyledi, “Gerçekten inanılmaz kokuları bile farklı pazardakilerden. İnanılmaz keyifli zaten. Ayrıca tarlayı da ilk defa görmüş oldum. Normalde hep satın alıyoruz. Bu kalitede bulamıyoruz zaten. Keşke kendim yetiştirme imkanımda olsa çok mutlu olurum. Kesinlikle satın aldıklarımla fark var en başta kokusu çok farklı.”