Bu okul Türkiye çapında müzisyenler yetiştiriyor

- Türkiye ve İstanbul çapında konservatuvar düzeyinde eğitim veren Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV), eğitim alan öğrenciler, hem üniversitede istedikleri bölümleri kazanma imkanı yakalıyor, hem de konservatuvarı başarılı bir şekilde bitiriyor. Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV), devlet konservatuvarlarının müzik bölümü sınavlarına ve sanat camiasına hazırlamak amacıyla eğitimler alan öğrenciler, hem üniversitede istedikleri bölümleri kazanma imkanı yakalıyor, hem de konservatuvarı başarılı bir şekilde bitiriyor. ESEV'in deneyimli hocalarının verdiği ücretsiz eğitim ile kendilerini müzik alanında geliştiren öğrenciler konservatuvarı kazandıktan sonra da burada eğitim almaya devam ediyorlar. Bütün öğrenciler ile tek tek ilgilenen Konservatuar Hazırlık Eğitimcisi Ekrem Pehlivanoğlu, her yıl 25 civarında öğrencinin değişik konservatuvarlara girdiğini ve bunun Türkiye ve İstanbul’da adı geçecek bir başarı olduğunu ifade etti.

“Öğrenciler konservatuvarı kazandıktan sonra da yalnız bırakmıyoruz” Üniversiteye hazırlık sürecinde ve sonrasında öğrencilerine destek olan Konservatuar Hazırlık Eğitimcisi Ekrem Pehlivanoğlu, “Esenler Sanat Evi yaklaşık 4 senedir yetenek taraması ile öğrencileri seçerek geleceklerini inşa etmek üzere konservatuvar hazırlık dersleri veriyor ve gayet üstün bir başarı ile yüzde olarak da neredeyse yüzde 100’e yakın bir başarıyla öğrencilerimizi üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştiriyoruz. Tabi bu öğrencileri konservatuvara girmeleri sağladıktan sonra da onları yalnız bırakmıyoruz. Burada konserlere çıkartıyoruz, albüm kayıtlarını gönderiyoruz ve sürekli orkestrasyon çalışmalarıyla bu eğitim süreçlerini destekliyoruz. Hatta ESEV vesilesiyle konservatuvarı kazanıp bitirip burada şu an eğitimcilik yapan dört tane de arkadaşımız bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve İstanbul’da adı geçecek bir başarıdır” ESEV’de ücretsiz eğitim verdiklerini söyleyen Pehlivanoğlu, “Süreci öğrencilerin böyle kıymetli yaşlarındayken alıp küçük yaşta eğiterek, üniversitenin ilgili bölümlere girmelerini sağlayıp daha sonra hayatları boyunca onları yalnız bırakmadan iş tecrübesi ve sanat tecrübesini onlara aşılayarak bu süreci devam ettiriyoruz. Genelde burada bizim enstrüman kısıtlamamız yok. Çünkü konservatuvara hazırlık farklı bir strateji. Bağlama, gitar, kabak kemane, klarnet, yan flüt, kanun, çello, keman bir hayli enstrüman var. İddaamız var, birincisi burada yaptığınız hizmetin ücretsiz olması öğrencilerin ki, konservatuara hazırlık çok pahalıdır. Burası öğrencilere çok büyük rahatlık sağlıyor ve yaklaşık dediğim gibi yüzde 100’e yakın, yani her sene 20-25 civarında öğrenci değişik konservatuvarlara girmiş oluyor. Çok yüksek bir başarı, belki de Türkiye ve İstanbul’da adı geçecek bir başarıdır” ifadelerini kullandı. “Müzikle tanışmam ilkokul öğretmenlerimin vesilesiyle oldu” Kendi alanında akademik bir kariyer hedeflediğini söyleyen Doğukan Eskin, “Müzikle tanışmam ilkokul öğretmenlerimin vesilesiyle oldu. Flüt çalıyordum ve okulun zil sesini flüt ile çalabildiğimi fark ettiler. İlkokul ve ortaokuldayken enstrüman eğitimi almaya başladım. Piyona ve bağlama eğitimi aldım. Daha sonra güzel sanatlar lisesine hazırlandım. Müzik hayatıma güzel sanatlar lisesinde başladım. Ama ailevi bazı sebeplerden ve sağlık sorunlarından dolayı Adıyaman’da güzel sanatlar lisesine gittim. 13 yaşında orada üç yıllık bir müzik eğitimi aldım. ardından tekrar İstanbul’a gelmek zorunda kaldım ve lisede aldığım eğitimlerle de para kazanmaya da başlamıştım. Belli kafelerde ve mekanlarda çıkıyordum. Yan flüt üflemeli ana sanat dalı okuyorum ve akademik bir kariyer düşünüyorum” diye konuştu.

“Hocalarımın vesilesiyle teknik olarak da bir çok şey öğrendim” Konservatuvara hazırlanan Bünyamin Ural, “9 yaşında müzikle tanıştım ilkokulda müzik hocam keşfetti. Ritim üzerine yeteneğim olduğunu söyledi kendisi ve Türk Halk Müziği alanında da iyi olabileceğini belirtti.

Daha sonra da ESEV ile tanıştım buradaki hocalarımın vesilesiyle teknik olarak da bir çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Hedefim ses bölümü okumak istiyorum, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde” dedi.

