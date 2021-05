Bu okul dünya çapında müzisyenler yetiştiriyor

-öğrencilerden detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bateri, keman, piyano ve viyolonsel dersleri alan öğrenciler, 8 aşamalı programı tamamladıklarında uluslararası merkezlerde eğitmenlik yapmaya hak kazanıyor- Viyolonsel eğitmeni Özlem Yıldırım:- “Seviyeleri tamamlayan öğrenciler uluslararası müzik okulu mezunu sayılıyor” ESKİŞEHİR



- Dünya çapında eğitim merkezi sınıfına girmeye hak kazanan Eskişehir Müzik Okulu, verdiği eğitimle uluslararası düzeyde müzisyenler yetiştirecek. Eskişehir’de yaklaşık 1 yıl önce Çağfen Eğitim Kurumları iş birliği ile kurulan Eskişehir Müzik Okulu, dünya çapında 260 merkezi bulunan London Collage of Music adlı bir okulun sertifikasını aldı. Bu sayede uluslararası müzisyenler yetiştirecek olan okul, Türkiye’de sayılı Eskişehir’de ise tek müzik okulu olma özelliğini taşıyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan müzik okulunda enstrümanlarda uzmanlaşmış eğitmenler ders veriyor. Bateri, keman, piyano ve viyolonsel dersleri alan öğrenciler, 8 aşamadan oluşan programı tamamladıklarında uluslararası merkezlerde eğitmenlik yapmaya hak kazanıyor. Özellikle minik öğrencilerinde geldiği okul, birbirinden başarılı çok sayıda çocuk ile yoluna devam ediyor. “Tuşlara ilk dokunduğumda kendimi çok özgür hissettim” Eskişehir Müzik Okulu’nda piyano çalan öğrencilerden Zeynep Doğa Ergün, “Piyano çalmaya arkadaşımdan gördükten sonra başladım. Tuşlara ilk dokunduğumda kendimi çok özgür hissettim. Sonrasında anne ve babama bu isteğimi söyledim. Onların da hoşuna gitti. Şimdi çok güzel bir şekilde ilerliyorum” şeklinde konuştu.

Konservatuvar bölümünde okuyan ancak pandemi nedeniyle eğitimine ara veren Öykü Karamustafa, "Ben normalde konservatuvara devam ediyordum fakat pandemi nedeniyle mecburen ara verdim. Bu okulda böyle bir imkânı görünce çok sevindim ve hemen katıldım. 1 yılımı boş geçirmektense çok güzel öğretmenler ve ilişkiler kazandım. Daha önce çalmadığım pek çok parçayı farklı tekniklerle de çalmayı öğrendim” ifadelerini kullandı. “Seviyeleri tamamlayan öğrenciler uluslararası müzik okulu mezunu sayılıyor” Öğrencilerin uluslararası alanda başarı sağlayabilmesi için sahne tecrübesinin önemli olduğunu vurgulayan Eskişehir Müzik Okulu’ndan viyolonsel eğitmeni Özlem Yıldırım, “15 Haziran’dan itibaren tam da pandemide böyle bir okul projesini başlattık. Şimdiye kadar yaz ve yeni yıl olmak üzere 2 tane konser verdik. Bizim burada temel amacımız yarı zamanlı konser mantığıyla ilerlemek. Çocukların sahneye çıkması çok önemli. Biz zamanında sahne tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu her şeyden önce bir özgüvendir. Tamamen konservatuvar mezunu sanatçılarla çalışıyoruz ve herkes kendi branşı olan enstrümanın derslerini veriyor. İngiltere’yle de bir anlaşma yaptık. 19. yüzyıldan bu yana var olan West London Üniversitesi’ne bağlı London Collage of Music adlı bir okulla anlaşmaya vardık. Eskişehir’de bu bir ilk. Dünya çapında yaklaşık 260 merkezi olan bir sertifika programı bu. Biz de onlardan biri olduk. Programın 8 seviyeden oluşan sınavları var. Bu seviyeleri tamamlayan öğrenciler uluslararası müzik okulu mezunu sayılıyorlar. Bu çok önemli çünkü ikinci bir meslek gibi düşünülebilir. Çünkü uluslararası merkezlerde eğitmenlik yapabiliyor bunu tamamlayanlar” dedi.