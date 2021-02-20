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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor - Sağlığa iyi geldiğiyle bilinen ürünler Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor

Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor - Sağlığa iyi geldiğiyle bilinen ürünler Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor

Üretimden detay

Psikoloji Doğal Ürün Dekorasyon Karahisar Mobilya 

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( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor- Sağlığa iyi geldiğiyle bilinen ürünler Türkiye’nin her yerinden ilgi görüyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 30 yıldır mobilya dekorasyon işiyle geçimini sağlayan İsmail Yoğurtçu, doğal ahşap kullanarak kütük masa, kütük sehpa ve lambader üretti. Yüzde 100 doğal malzemeler kullanılarak üretilen ve insan sağlığına da iyi geldiği bilinen masa ve lambaderler Türkiye’nin birçok kentinden alıcı buluyor. Afyonkarahisar’da doğal mobilya dekorasyon işiyle geçimini sağlayan İsmail Yoğurtçu son yıllarda doğal ahşaba ilginin arttığını fark etti. Bunun üzerine doğal ahşaptan çeşitli ev ürünler üretme kararı aldı. Üretiminde ceviz ve meşe ağacı kullanmayı tercih eden İsmail Yoğurtçu, doğal görünümlü kütük masa, kütük sehpa ve lambader üretti. 2 yıl kurutulduktan sonra kimyasal hiçbir madde kullanılmadan üretilen bu ürünler Türkiye’nin birçok kentin alıcı buluyor. Sağlığa iyi gelmesiyle bilinen bu ürünler doğal görünümleriyle de dikkat çekiyor. Üretimde kimyasal hiçbir madde kullanılmıyor Firma sahibi İsmail Yoğurtçu yaptığı açıklamada, doğal ahşaptan kütük masa, kütük sehpa ve lambader ürettiklerini söyledi.

Bu doğal ürünlerin kişilere psikolojik bakımdan sıcaklık verdiğini ifade eden Yoğurtçu konuşmasına şöyle devam etti: “Son zamanlarda doğal ahşap malzemelere yoğun bir talep var. Günümüzde üretilen ürünlerin birçoğu kimyasal ürünlerde üretiliyor. Bu yüzden sağlık açısından insanlar bunu itici bulmaya başladı.
O yüzden insanlar doğal ahşabı daha çok tercih etmeye başladı.
Biz de bunun üzerine böyle bir üretime başladık. Ağaçların doğal görünümü bozmadan taleplere göre üretimimizi yapıyoruz.” Üretimde epoksi malzemede kullandıklarını ifade eden Yoğurtçu, Türkiye’nin her yerine bu ürünleri gönderdiklerine dikkat çekti.
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