Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz

- Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki tüm evler kırmızı-beyaz renk ve her evde Atatürk portresi yer alıyor. Dağınık yerleşim yapısıyla bilinen Karadeniz Bölgesi'nde bu mahalle ezber bozarken mahalle halkının yardımsever olması ise herkesin takdirini topluyor. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerlerden birisi olarak gösterilmesine karşın, Ordu’da bir mahalle toplu yerleşimi ve tek tip boyalı evleriyle görenlerin beğenisini topluyor. Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, dağınık Karadeniz yerleşiminin aksine toplu yerleşimi beyaz boyalı duvarları ve kırmızı çatılı evleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekerken Atatürk sevgisini ise yöre insanları evlerine bayrak ile birlikte yaptırılmış. Bölgeye tatil için gelen ve mahalleyi gezdikten sonra duygularını dile getiren Fatih Bektaş, “Tatile geldik ve Yeşilce Mahallesi'ni bizim görmemiz gerekir diye yöre halkı çok övdü. Gerçekten çok güzel ve evlerin tek kırmızı beyaz olması, evlerin duvarlarında Atatürk posterinin asılı olması çok güzel ve anlamlı olduğunu gördük. Burada yaşanan bu sevgi gerçekten çok duygulandırıcı. Bu durumun her yerde çok fazla olması gerekir. Bayrak ve Atatürk sevgisini buraya gelen ziyaretçilere aşıladıkları için tüm yöre halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bayrak ve Atatürk sevgisini cani gönülden yaşadıklarını söyleyen Kemal Şahin ise, “Türk milletinin kurucusu Atatürk’ü anmak ve kırmızı-beyaz bayrağımızın rengini buradaki evlerimize yaptık. Sevgimizi böyle belli etmek istedik yaşayan halk olarak” şeklinde konuştu.

"Bayrağımıza çok saygımız var" diyerek sözlerine başlayan Fikri Erdoğan, “Yıllardır mahallemiz aynı renkte ve Atatürk sevgisini yoğun yaşayan bir yer olarak herkesin takdirini kazanıyor. Aslında olması gerekeni bizler yaşadığımız evlerin duvarlarına yaptırdık. Her evin çatısı kırmızı, duvarları ise beyazdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, dönemin belde başkanının gayreti ve yöre halkının ortaklaşa aldığı kararla evlerin dışının beyaza, çatısının kırmızıya boyandığını söyledi.



Ordu'nun Büyükşehir olmasının ardından beldeden mahalleye dönüşen Yeşilce, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.



