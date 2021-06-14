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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - NATO Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın toplantı öncesi sohbeti - Detaylar

BRÜKSEL - NATO Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın toplantı öncesi sohbeti - Detaylar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la sohbetiCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ana oturumuna katıldı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında resmi karşılama programına iştirak etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında ABD Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson'ın arasında yer aldıBRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katıldı.
NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika 'nın başkenti Brüksel'de başladı.
Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.
Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

İngiltere Resmi Karşılama Toplantı Başkent 

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