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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BRÜKSEL - Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'

BRÜKSEL - Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'

BRÜKSEL - Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık" - ABD Başkanı Joe Biden'ın basın toplantısı - "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum"BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.
Brüksel 'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." ifadesini kullandı.Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Basın Toplantısı Toplantı Erimli 

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