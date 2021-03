- Brezilyalı maceraperest, bin 187 derece sıcaklıktaki lav gölü üzerinden geçti

--Detay görüntüler



- Brezilyalı yaban hayatı doktoru ve video yapımcısı maceraperest, bin 187 derece sıcaklıktaki lav gölünün üzerine çekilen ip yardımı ile geçerek dünya rekoru kırdı. Brezilyalı yaban hayatı doktoru ve video yapımcısı maceraperest Karina Oliani, Etiyopya'nın Afar kentindeki volkanik lav gölü olan Erta Ale'nin üzerine çekilen çelik ip yardımı ile lav gölünün üzerinden geçti. Oliani, bin 187 derece sıcaklıktaki lav gölünün üzerinden koruyucu özel tulum yardımı ile 100,58 metre kat ederek, dünya rekoru kırdı. Oliani, yaptığı tehlikeli geçiş ile adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı. Oliani, daha önce Everest Dağı'nın kuzey ve güney taraflarına tırmanmış, köpekbalıkları ve anakondalar ile yüzmüştü. Oliani, “Çocukluğumdan beri, doğadan ve büyük zorluklardan her zaman etkilendim. Dünyanın en büyük lav gölünü geçmekten daha büyük bir zorluk ne olabilir diye düşündüm. Açık hava meydan okumaları her zaman tutkum olmuştur ve bu nedenle denizde, dağlarda, ormanlarda ve çölde Everest'e iki kez tırmanmak da dahil olmak üzere sayısız keşif gezisine katıldım" dedi.

Oliani’ye tehlikeli rekor denemesinde, Kanadalı donanım uzmanı Frederick Schuett yardım etti. Schuett, Oliani’nin macera tutkusuna inandığını belirterek, gölün karşısına güvenli şekilde geçmesini sağlayan halat sistemini kurdu. “Tehlikeli durumlarda kendimi canlı hissediyorum" Oliani, “Zorluklardan etkileniyorum ve doğayla bağlantılı olmak hayatım için çok önemli. Bu enerjiye, bu temasa ihtiyacım var. Tehlikeli durumlarda ve doğanın gücünü hissettiğimde kendimi canlı hissediyorum" dedi.

Kadınlara ve kızlara örnek olmak istiyor Oliani, “Umarım bugün hayatımda başardığım her şey, dünyanın her yerinden kızları ve kadınları hayallerinin peşinden gitmeleri için güç verir. Umarım beni izleyerek, ‘Bu kız bunu yapabilseydi, aklımı koyduğum her şeyi yapabilirim!’ derler. Başkan olmak, bir dağa tırmanmak, bir yanardağı geçmek ya da daha önce hiç yapılmamış başka bir şeyi yapmak istiyorlarsa, yapabilirler ve yapmalıdırlar” ifadelerini kullandı.



