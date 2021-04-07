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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

- Brezilya'da Covid-19'a bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti

sao paulo detay

( BRASILIA ) BRASILIA

Lyon Bild Sao Paulo 


- Brezilya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 195 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 337 bin 364'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini aştı. Korona virüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya'da salgınının başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 195 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 337 bin 364'e ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 82 bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 13 milyon 106 bin 58'ye yükseldiği belirtildi. ABD ve Peru’nun ardından dünyada ilk kez 24 saat içinde 4 bin üzeri ölümün kayda geçtiği Brezilya'da korona virüse karşı aşılama geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şu ana kadar 26 milyon 709 bin 790 kişiye aşının ilk dozu yapılırken, 5 milyon 881 bin 392 kişiye ise aşının iki dozu da uygulandı.
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