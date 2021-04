- Brezilya’da Covid-19’a bağlı günlük can kaybı 4 bine yaklaştı - Son 24 saatte koronadan 3 bin 950 ölüm

- Brezilya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 950 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 321 bin 886’ya ulaştı. Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip korona virüse bağlı günlük can kaybının 4 bine yaklaştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 950 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 321 bin 886’ya ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 89 bin 200 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 12 milyon 753 bin 258 oldu. ABD’nin ardından dünya genelinde salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 169 bin 937’ye ulaştı. Brezilya kabinesinde 6 isimde değişiklik Geçtiğimiz günlerde Brezilya kabinesinde 6 isimde değişikliğe gidilmişti. Salgını hafife aldığı için eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının yanı sıra Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve kabine şefliğine de yeni isimler atamıştı. Böylece Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve başlamasından bu yana kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmişti.



