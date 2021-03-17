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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bozkır’ın Nazar boncuğu, “Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi

Bozkır’ın Nazar boncuğu, “Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi

-Gölden drone detayları

Göller Resmi Gazete 

--Gölden detaylar

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renginden dolayı ‘Bozkır’ın Nazar Boncuğu’ olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi. SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renginden dolayı ‘Anadolu’nun Nazar Boncuğu’ olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi.Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile alınan karar resmi gazetede yayınlandı.Öte yandan "Doğal SİT Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline ilişkin idari sürecin ise devam ettiği belirtildi.Gürün ilçe merkezine 11 kilo metre mesafedeki Gökpınar gölü doğal turkuaz rengi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda Dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tane olarak gösteriliyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile “Bozkır’ın Nazar Boncuğu” olarak da adlandırılıyor.
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