Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olayın olduğu yerden görüntü

İlk Müdahale Polis Cenaze İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Vatandaş röportajı
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay, 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Karadayı (26) boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı’nın başına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi başına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esma Nur Karadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ise ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Karadayı'nın yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Esma Nur Karadayı'nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RÇ-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement