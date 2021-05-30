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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Boş yolda kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli kazaya neden oldu: 1’i ağır 3 yaralı

Boş yolda kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli kazaya neden oldu: 1’i ağır 3 yaralı

kazadan detay

Kırmızı Işık Işık İhlali Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-yaralılardan detay
-olay yerinden detay
-ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da ışık ihlali yapan kasalı motosiklet sürücüsü, boş yolda kazaya neden oldu. Kazada motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken eşi ve çocuğu hafif yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 11 Eylül bulvarında Ankara istikametine giden 16 CLH 87 otomobil sürücüsü B.E, yeşil ışık yanınca ilerlemeye başladı.
Başka yönden gelen kırmızı ışıkta geçen kasalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet bariyerlere çarparak durdu. Motosiklette bulunan sürücü Ahmad El A., ağır yaralanırken, eşi ve çocuğu hafif yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından motosiklette bulunan aile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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