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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Boş sokakta yol kavgası ettiler, polis havaya ateş açarak ayırabildi

Boş sokakta yol kavgası ettiler, polis havaya ateş açarak ayırabildi

Kavga anı

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Polisin havaya ateş açması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş sokakta yol kavgası ettiler, polis havaya ateş açarak ayırabildi İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş olan sokakta yol kavgası eden tarafları polis havaya ateş açarak ayırabildi. Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Çelikbilek Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama nedeniyle boş olan yolda, iki taraf arasında yol kavgası çıktı. Tarafların sakinleşmemesi üzerine büyüyen kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ikna etmek için uzun süre çaba sarf etse de başarılı olamayınca havaya ateş açtı. Silah sesini duyan taraflar ayrılınca polis olaya müdahale etti. Güçlükle ayrılan kavga sonrası kavga eden taraflar gözaltına alınarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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