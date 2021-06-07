Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demir borunun kesilmesi

Yavru Kedi 

-Kedinin çıkarılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boruya sıkışan ve çıkamayan yavru kedinin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekipleri yetişti. Borudan çıkarılan yavru kedi annesinin yanına koştu. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Çözüm Sokakta bulunan bir evin bahçesindeki boruya giren yavru kedi girdiği borudan çıkamadı. Gelen sesler üzerine vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Turgutlu Merkez İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler demir boruyu keserek yavru kedinin sıkışıp kaldığı yere ulaştı. El yordamıyla sıkıştığı borudan çıkarılan yavru kedi önce annesine ardından da barındıkları alana koşarak gitti.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement