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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
BOLU - Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezası

BOLU - Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezası

- Olay yerindeki ekipler Bolu 'da sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alıp tartışan 5 kişiye para cezasıBOLU (AA) - Bolu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkol alıp tartışan 2'si kadın 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi'nde 2 kadının bir araca zorla bindirildiği ihbarını alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.Ekipler 5 kişiyi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yaya vaziyette kaçarken yakaladı.Alkol alıp tartıştıkları belirlenen bu kişilerden biri yanındaki bıçakla kendisine zarar verdi.Yaralı kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, diğer 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis ekipleri tarafından 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

İlk Müdahale Koronavirüs Para Cezası Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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