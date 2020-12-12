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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı

BOLU - Otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı

- Kamyona arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma çalışmaları - Yaralı sürücünün sedyeye alınarak ambulansa taşınmasıBOLU (AA) - Bolu ’nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin tomruk kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bilal Halıcıoğlu idaresindeki 14 AAN 774 plakalı otomobil, önünde seyreden Rıfat Kabasakal yönetimindeki 67 NN 521 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Halıcıoğlu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bilal Halıcıoğlu’nu sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarttı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Alıcıoğlu Trafik Kazası Çağa Sağlık Ekipleri 

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