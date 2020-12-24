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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Bolu’da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

KENT MERKEZİNDE KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN YEŞİL ALANLAR

( BOLU ) BOLU

Yazla Bild Kabil Kar Yağışı 


- Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyazlara büründü. Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Yılın ilk karının düştüğü kent merkezinde bulunan yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildiler. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri sürücülerin ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başlattı.
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