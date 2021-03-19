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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

- Abant Tabiat Parkı'ndan detaylarBOLU (AA) - Bolu 'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.Kar yağışı, Abant Tabiat Parkı, Kartalkaya ve Yedigöller Milli Parkı bölgesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Göller Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 

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