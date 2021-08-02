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Boğularak hayatını kaybeden vazife malulü polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Boğularak hayatını kaybeden vazife malulü polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Boğularak hayatını kaybeden vazife malulü polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntü

Terörle Mücadele Başsağlığı Emniyet Teşkilatı Cenaze Namazı Polis Teşkilatı 

-Vefat eden polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı ve fotoğrafı
-Polis memurunun özgeçmişinin okunması ve saygı duruşu
-Katılımcılardan görüntü
-Özel harekat bölge müdürünün konuşması
-Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi
-Genel ve detay
-Fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- Aydın’ın Didim ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği tesislerde yüzerken suda boğularak hayatını kaybeden vazife malulü özel harekat polis memuru Adem Özcan, memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden 27 yaşındaki Özcan için Beyşehir Merkez Çarşı Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Bekar olan Özcan’ın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından kürsüye gelen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Arif Özdemir, Didim’de suda boğularak hayatını kaybeden silah arkadaşları Özcan’ın güleç, sıcak kanlı ve kahraman bir gazi olduğunu vurgulayarak, “Aydın’ın Didim ilçesi Akademi Dinlenme Tesisleri’nde 31 Temmuz günü suda boğulması neticesinde hayatını kaybeden silah arkadaşımız Adem Özcan’ı Hakk’ın rahmetine uğurlayacağız. Kendisi 2014 yılında göreve başladığı emniyet teşkilatında, göreve başladığı andan itibaren özellikte terörle mücadelede üstün gayretle başarılı görevlerde bulunmuştur. Yine vatan millet yolunda mukaddesatı koruma uğruna görev aldığı 7 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli Karayolu Hilvan mevkisinde zırhlı aracın kazası neticesi, iki şehit verdiğimiz olayda ağır yaralanarak 27 kez ameliyat geçirmiş, meşakkatli sağlık sorunları yaşamış ve kendisine gazilik payesi verilmiştir. Yüce Rabbimizin kendisini şehitlik mertebesine ulaştırmasını diliyoruz. Acılı ailesine, Beyşehirlilere, tüm sevenlerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi.
Konuşma sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip Özcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere götürüldüğü şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Talat Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, polis teşkilatı mensupları, gaziler, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
(ARÖ-FÇ-FM-
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