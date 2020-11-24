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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BOGOTA - Kolombiya'da Dilan Cruz'un ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

BOGOTA - Kolombiya'da Dilan Cruz'un ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

- Dilan Cruz'un vurulduğu yerde düzenlenen anma töreni - Vurulduğu tere çiçek bırakılması - Dilan Cruz'un annesinin açıklaması - Yerel dans gösterisi detayları - Dilan Cruz'un fotoğrafı - Pankart detaylarıBOGOTA (AA) - Kolombiya 'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz'un ölümünden bir yıl sonra başkent Bogota'da anma töreni düzenlendi.

Anma Töreni Toplumsal Olaylar Göz Yaşartıcı Gaz Dans Gösterisi Hükümet Karşıtı 

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