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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada ara karar

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( İSTANBUL )- Mahkeme 2 tutuklu sanığın tahliyesine 5 tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi İSTANBUL

Adli Kontrol Hapis Cezası Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti Trol 


- Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti. (Mİ-HK-
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