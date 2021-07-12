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Boğa Güreşleri Festivali'nde boğa sahibinin üzerinden geçti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Boğa Güreşleri Festivali'nde boğa sahibinin üzerinden geçti

Boğa Güreşleri Festivali'nde boğa sahibinin üzerinden geçti

Boğanın sahibini üzerinden geçtiği anın görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Kamera Altın Festival Güreş Hayvan 


- Yusufeli Barajı´nın tamamlanmasıyla suları altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu. Güreş sırasında bir kişi, kaçan boğasının altında kalınca, korku dolu anlar yaşanırken, boğanın sahibi olayda hafif yaralandı.Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı´nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkiinde son kez boğa güreşleri festivali yapıldı. Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, heyecanlı anlara da sahne oldu. Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa kaçtı, sahibi hayvanın altında kaldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan boğa sahibi, çevredekilerin yardımıyla alanın dışına çıkarıldı. Bu anlar kameraya yansıdı.
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