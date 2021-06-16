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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu

Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu

olay yeri

İlk Müdahale Çatışma Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-hastane
-detay

( MUĞLA - 2) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 17:30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DK-Y)
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