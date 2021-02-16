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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bodrum’daki fırtına balıkçı teknelerini batırdı, dalgaların boyu 2 metreyi aştı

Bodrum’daki fırtına balıkçı teknelerini batırdı, dalgaların boyu 2 metreyi aştı

balıkçı teknelerinin su alması

Feribot Seferleri Uttu Irak 

-dalgaların kıyılara vurması
-salgaların sahildeki iskelelere vurması
-ağaçın yıkılması
-genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 80 km’ye ulaşan fırtına nedeniyle, balıkçı tekneleri, battı, ağaçlar yıkıldı, dalgaların boyu 2 metreyi aştı. Bodrum’da sabah saatlerinde kuzey yakasını vuran fırtına, Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük sahillerini vurdu. Dalgaların boyu bazı kıyı kesimlerinde 2 metreye kadar ulaştı. Saatteki hızı zaman zaman 80 km’ye çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, balıkçı tekneleri battı. Bazı iskeleler ise dalgalar nedeniyle hasar gördü. Dev dalgalar sahildeki bazı iskeleleri yuttu. Bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken fırtına Bodrum’un kuzey yakasında etkili oldu. Bodrum - Datça feribot seferleri iptal oldu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yarın öğlene kadar sürecek olan kuvvetli fırtına yerini güneşe bırakacağı öğrenildi. (EA-
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