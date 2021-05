- BM: “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu 52 bin Filistinli yerinden edildi”

-BM'den açıklanmalar



- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 52 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi. BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait 50 okulun yerinden edilen 42 binden fazla Filistinliye barınak olarak açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göre, saldırıların başlamasından bu yana içinde 461 konut ve ticari ofisin yer aldığı toplam 94 binanın yıkıldığı ifade edilerek, saldırılar nedeniyle 285 konutta ağır hasar oluşması ve oturulamaz hale gelmesi sonucu 2 bin 500'den fazla insan evsiz kaldığı kaydedildi. İsrail’in çok katlı binalara saldırılarının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu endişesi İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin, İsrail ordusunun özellikle çok katlı binalara yönelik son zamanlarda gerçekleştirdiği hava saldırılarının uluslararası insancıl hukuka aykırı, gelişigüzel ve orantısız saldırılar olduğu yönünde endişeleri olduğunu da söyledi.



Açıklamaya göre, saldırılar sonucu UNRWA’ya ait bir mesleki eğitim merkezi, Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir bina, çok sayıda okul, 2 anaokulu ve bir yüksek öğretim tesisinin de dahil olmak üzere 41 eğitim tesisinde hasar meydana geldi. Ayrıca 15 Mayıs itibariyle Filistin Kızılayı'na ait 4 hastane, 2 sivil toplum kuruluşu hastanesi, 2 klinik ve bir sağlık merkezi hasar gördü. Açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'de çok sayıda evi elektriksiz bıraktığı, kentin çoğu bölgesinde günde ortalama 6-8 saat elektrik kullanılabildiği belirtildi. Su, hijyen ve sanitasyon da dahil olmak üzere sağlık hizmetleri ve diğer temel hizmetlerin sunumunda aksamalar olduğu ifade edildi. BM’nin bölgedeki güvenlik durumunun elverdiği ölçüde, yerinden edilmiş 52 bin Gazzeliye gıda, gıda dışı malzemeler ve acil nakit yardımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, travmatize olmuş kişiler için uzaktan psiko-sosyal danışmanlık desteği sağlandığı da belirtildi. “Gazze’de insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verin” İnsani İşler Koordinasyon Ofisi daha önce de İsrail ve Filistinli taraflara BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının Gazze’de insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin vermeleri için çağrıda bulunmuştu. Öte yandan İsrail’in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 213’e, yaralı sayısı ise bin 442’ye yükseldi. İsrail tarafında ise 11 kişi hayatını kaybederken, 650 kişi de yaralandı.