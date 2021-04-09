-Azerbaycan şehitliğini ziyaret etmesi ve çelenk bırakması

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-Volkan Bozkır’ın açıklaması

-Bozkır’ın Türk şehitliğini ziyaret etmesi ve çelenk bırakması



( BAKÜ ) - BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti- Bozkır: “Azerbaycan bütün uluslararası konularda çok önemli rol oynuyor” BAKÜ



- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki resmi temasları kapsamında şehitlikleri ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan’ın bütün uluslararası konularda çok önemli rol oynadığını söyledi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret etti. Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in mezarına çiçek bırakan Bozkır, saygı duruşunda bulundu. Bozkır sonrasında, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı. Bozkır gazetecilere yaptığı açıklamada, BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak yurtdışına ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdiğini söyledi.



Türkiye’ye, Katar ve Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Bozkır, “Azerbaycan Birleşmiş Milletler bakımından çok önemli bir ülkedir. Benim görevim döneminde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde çok önemli bir zirveyi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19 salgını ile mücadelede Birleşmiş Milletler’in özel bir toplantı yapması için öncülük etti. Bu toplantı büyük bir başarıyla sona erdi ve ilk defa salgından sonra Birleşmiş Milletler’de bu salgınla ilgili toplantıda kuvvetli mesajlar verilmesi mümkün hale geldi” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini vurgulayan Bozkır, “Kendileri ile bütün bölgesel konuları, Birleşmiş Milletler gündeminde olan konuları ele aldık. Kendisine Birleşmiş Milletler’e katkılarından, çok taraflılığa olan bağlılığından dolayı teşekkür ettim. Bu ziyaretimde de Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile de ayrıca görüşmeler yapacağız. Azerbaycan’a gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

“Azerbaycan bütün uluslararası konularda çok önemli rol oynuyor” Görüşmelerde Birleşmiş Milletler gündeminde olan konuları ele alınacağını söyleyen Bozkır, “Özellikle zor durumda olan ülkelere, muhtaç durumda olan insanlara yardımlar, pandemiyle mücadele, aşı konusunun adil ve hakkaniyete uygun olarak bütün ülkelere ulaşacak şekilde dağıtımının sağlanması, ayrıca su konusu, tarım konusu, çölleşme, elektrik, dijital konular bizim gündemimizde. Azerbaycan bütün bu uluslararası konularda çok önemli rol oynuyor. Onun için görüşmelerimizde Azerbaycan’ın katkısının daha da geliştirilmesi ve dünyayı ilgilendiren konulara nasıl bir çözüm bulabileceğiz bunları konuşacağız. Onun dışında Birleşmiş Milletler’in reformu konusu var, Güvenlik Konseyi’nin reformu konusu var. Bu konuda da görüşlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı. Volkan Bozkır, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.



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