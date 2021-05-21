Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BİTLİS - Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor

BİTLİS - Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor

- Güzeldere Ovası - Menderesler - Sarı çiçekler - Merada otlayan sürü - Yeşillikler arasında gezen kadınlar BİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle canlanan doğada görsel şölen sunan menderesler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

İlkbahar Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement