BİTLİS - Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

- Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler - Kadınlara gül verilmesi - Kadınların teşekkür etmesiAhlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlamaBİTLİS (AA) – Bitlis ’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bayan yolculara gül verildi. Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Bu kutlama karşısında oldukça mutlu olan kadınlar ise ilgilerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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