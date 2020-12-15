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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

- Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

KAMYONETİN ARKASINA TAKILMALARI

( BURSA ) BURSA

Mel B Kamera Bisiklet Cep Telefonu 


- Bursa’da kamyonetin arkasına tutunarak bisikletle yolculuk yapan gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. Bursa’da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerin ölümü göze alarak yaptıkları yolculuk muhtemel bir kazaya davetiye çıkarmadan son buldu. (AÇ-İHS-MŞ)
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