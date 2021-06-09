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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bisikleti ile 10 metrelik uçurumdan düştü, ölümden dündü

Bisikleti ile 10 metrelik uçurumdan düştü, ölümden dündü

Görüntü:

İlk Müdahale Hastane Çekim Bisiklet Sağlık Ekipleri 

--Yaralı çocuğa ilk müdahale
--Hastaneye götürülmesi

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde bisikleti ile yaklaşık 10 metre yükseklikten boş araziye düşen 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Hamam mahallesinde bisiklet kullanan 10 yaşındaki Fatma Sude Cin, kontrolünü kaybedince önce kaldırıma çıktı, ardından yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan boş araziye düştü. İnşaat arazisinde hafriyat sonrası yığılan kum tepesinin hemen yanındaki boşluktan aşağı düşen çocuğun bisikleti arazi kot noktasında kalırken minik Fatma zemine düştü. Görgü tanıklarının 112 Acil Servis Ekiplerini araması ile olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedeye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tetkikleri yapılan Fatma Sude Cin’in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı tomografi çekimleri için Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
(YD-EFE)
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