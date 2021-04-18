Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bir hafta önce öldü sanılıp, kapıya gelen polislere 'ben iyiyim' demişti, o şahıs dükkanında ölü bulundu

Bir hafta önce öldü sanılıp, kapıya gelen polislere 'ben iyiyim' demişti, o şahıs dükkanında ölü bulundu

Olay yerinden detay

Cenaze Barla Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-muhtardan detay
-polis ekipleri detay
-Dükkanda detay
-Polisin muhtardan bilgi alması
-Ölen adamın tanıdığı arkadaşlarından bilgi alması
-Olay yerine şerit çekilmesi
-Polislerin dükkanda inceleme yapması
-Binadan detay

( ANTALYA )- Yalnız yaşadığı dükkanın kapısında ise ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ yazılı not bulundu ANTALYA

- Antalya’da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere ‘ben iyiyim’ diyen 61 yaşındaki kişi, bu hafta sonra dükkanda ölü bulundu. Dükkanını kapısında polisin bulduğu ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ notu ise dikkat çekti. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 732 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki dükkanda yaşandı. Yaklaşık 5 yıldır dükkanda yaşayan emekli Nihat Büyüten’den (61) geçtiğimi pazartesi haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbarla olay yerine giden polise kapıyı açan Büyüten, öldü sanıldığı söylenince, ‘ben iyiyim’ dedi.
Olaydan 6 gün sonrası ise mahalle muhtarı Hasan Kahraman, dükkanın kapısının açık olduğunu fark edince, Büyüten’e seslenmek istedi. Kapıdan içeri baktığında yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark eden Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyüten’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri dükkanda yaptığı incelemede ise kapının girişinde bir maket isminin yazdığı ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ notunu gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Büyüten’in cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (SM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement