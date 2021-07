Bir buçuk asırlık binada eğitim görüp, ilk konserlerine çıktılar

-Türkü çalıp söylemeleri

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan ve tarihi Osmanlı Dönemi'ne dayanan İskoliye Sanat Akademisi’nde öğrenim gören minikler, sanatseverlerin karşısına çıkarak ilk konserlerini gerçekleştirdi.Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan, tarihi Osmanlı'ya kadar giden ve 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi, 1882 yılında hizmet vermeye başladı.

Tarihi binada 1900'lü yılların başında meydana gelen büyük yangın dışında 1964 yılına kadar eğitim verildi.

Bölgede yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle bu tarihten sonra kısa bir süre kaymakamlık olarak hizmet veren bina, zamanla tahrip olurken, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde büyük bölümü yıkıldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. 2015 yılında Darıca Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi binada şu an, geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kursların verildiği İskoliye Sanat Akademisi’nde, özellikle gençler Türk kültürünü yaşatabilmek için saz kursuna ilgi gösteriyor. Bu kurslarda özel öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalıyor, birlikte söylüyor. Uzun süre birlikte çalışan çocuklar, oluşturdukları koroyla sanatseverlerin karşısında ilk konserlerini verdi. Çocukların ezgileriyle iç ısıttığı, hem çalıp hem söylediği konsere, Darıca’da yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.“Tarihi bir yapıyı ayağa kaldırdık”Programın açılışında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İskoliye Sanat Akademisi binasının Rum döneminden kalma, Osmanlı evveliyatına kadar tarihi bir yapı olduğunu söyledi.



Başkan Bıyık, “Burada hamdolsun hükumetimizin de katkılarıyla belediyemizle beraber tarihi bir yapıyı ayağa kaldırdık. Burada sanatsal faaliyetlerde bulunalım istedik. Hem buranın bir okul olması hasebiyle, geçmişinde bir eğitim olması hasebiyle, gelecekte de eğitime katkı sunalım, 7’den 77’ye herkese bir şeyler verelim mantığıyla burayı oluşturduk” dedi.

“Pandemi koşullarına rağmen buradan öğrenim gören 367 tane kardeşimiz var”Tarihi binanın sanatseverlerin, kitapseverlerin, kültüre dair, sanata dair ne varsa her şeyin yanında olan insanların mekanı olacağını vurgulayan Başkan Bıyık, “Burada da kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle, kendi çocuklarımızla, yüklü miktarda sanatçıya para vermeye karşı bir belediyeyiz, amatör bir ruhla kendi sanatçılarımızla, kendi çocuklarımızla birlikte eğlenmeyi arzu ediyoruz. O maksatla kuruldu İskoliye Sanat Akademisi. Pandemi koşullarına rağmen, çok zor bir süreçten geçmemize rağmen şu anda kayıtlı ve buradan öğrenim gören 367 tane kardeşimiz var. Burada her yaştan insanımız var. Hemen hemen 4 gün sürecek bir etkinlik bu. İnşallah bu etkinlikler çığ gibi büyüyecek, İskoliye Sanat Akademisi Darıca’da sanatın merkezi, sanatın başkenti haline gelmeye devam edecek” diye konuştu.