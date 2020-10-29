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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Binlerce Filistinli Peygamberimizin doğum yıl dönümü münasebetiyle Mescidi Aksa’ya akın etti

- Binlerce Filistinli Peygamberimizin doğum yıl dönümü münasebetiyle Mescidi Aksa’ya akın etti

Küdus'ten detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Doğum Günü İslam Karikatür İşgal 


- Binlerce Filistinli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunun yıl dönümü münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’ya akın etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunun yıl dönümü münasebetiyle dünyanın birçok yerinde etkinlik yapılıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’da bu münasebetle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sabah saatlerinden itibaren Hz. Muhammed'in doğum günü yıldönümünü kutlamak için binlerce Filistinli, Mescidi Aksa’ya akın etti. Filistinliler, kutlamalar sırasında Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini kınamak için gösteri düzenledi.
Fransa karşıtı sloganlar atan göstericiler, Fransa'ya karşı Cuma (30 Ekim) gününün “Öfke Günü” yapılması çağrısında bulundu.
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