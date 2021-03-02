-Genel ve detay görüntüler

-Fakülte Dekanı Osman Altıntaş ile röportaj



( OSMANİYE ) - Binlerce demir çubuk kullanıldı, ‘Toros Tekesi’nin heykeli yapıldı- 175 kilo demir kullanılarak 8 haftada yapılan Toros Tekesi, OKÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sergileniyor OSMANİYE



- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Master dersleri kapsamında, 175 kilo demir kullanılarak 8 hafta içerisinde binlerce demir çubuğun bir araya getirilmesiyle Torosların simgesi haline gelen Toros Tekesi’nin heykelini yapıldı. Torosların simgesi haline gelen Toros Tekesi’nin unutulmaya yüz tutun değerini ortaya çıkarmak amacıyla Yüksek Lisans Master dersleri kapsamında tasarlanan projeyle Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Özer Çağlar tarafından yapılan Toros Tekesi’nin heykeli fakültede sergilenmeye başlandı. Karakalem çalışması yapıldıktan sonra modeli çıkartılan ardından kalıbı yapılan teke binlerce demir çubuğun birbirine kaynatılması sonucu meydana geldi. Yaklaşık 175 kilo demir kullanılarak 8 haftada yapılan Toros Tekesi hakkında bilgiler veren Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Altıntaş, tekenin ekonomik boyutunun yanında kültürel hafızasını da canlı tutmak istediklerini kaydetti.

“Demir çubuklarla yapılmış bir eser” Toros Tekesi’nin baştan sona kadar el işçiliği olduğunu ifade eden Fakülte Dekanı Altıntaş, “Bu eser Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Yüksek Lisans Master dersleri kapsamında yüksek lisan öğrencimiz Özer Çağlar tarafından tasarlanarak yapılmıştır. Demir çubuklarla yapılmış bir eserdir. Heykeldeki amacımız Toros Tekesi’ni unutulmaya yüz tutmuş hatta etinin sütünün dışında da fazla hatırlanmayan objeyi bu bölgenin unutulmaya yüz tutmuş değerini öne çıkartmak. Bunun ekonomik boyutunun dışında kültürel hafızası da vardır. Bu hafızayla toplumların hafızlarını canlı tutmak istiyoruz. Bundan dolayı bu teke de bunlardan birisidir. Önemli olan bunun başarılmış olmasıdır. Çünkü aşama halinde yapılıyor. Önce bunun karakalem çalışması yapılıyor. Daha sonra modeller çıkartılarak kalıpları yapılıyor. Sonra bu kalıplar üzerinden bunlar kaynakla tutturuluyor. Metallerin boyasından kaynağından baştan sona kadar tamamen el eşidir” diye konuştu.

(SKY-



loading...