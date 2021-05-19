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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü

Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü

amatör kamera

( DÜZCE )-Fotoğraf çekinmek için çatıya çıktılar DÜZCE

Genç Kız Amatör Kamera Kamera Çekim Amatör 


- Düzce’de fotoğraf çekilmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler 'pes' dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başladı.
Düşme tehlikesini hiçe sayan gençler tüm tehlikeleri görmezden gelip fotoğraf çekildi. Çatıda fotoğraf çekilen gençler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi. (EB-ALI-
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