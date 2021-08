-hocanın çalışması

( İSTANBUL ) - (Özel) Bilim Kurulu Üyesi Yavuz ateş püskürdü: "Şarlatanlar"- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan aşıya karşı çıkan doktorlara "Şarlatan" tepkisi- "Onlara bilim insanı dememek gerekiyor, şarlatan diyebiliriz"- “Kendi çıkarları için masum insanların kafalarını karıştırıyorlar” İSTANBUL



- Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgınla mücadelede “silahımız” dediği aşılarla ilgili olumsuz yorumlarda bulunan doktorlara ateş püskürdü. Yavuz, “Bilimsel verileri değerlendiren bir kişinin aşı yapılmaması gibi bir şey önermesi mümkün değil. Böyle çıkışlar yapanlar kendi kişisel çıkarları için yapıyorlar. Mesela belirli ürünler satıyorlar, tıbben bir anlamı olmayan, onları pazarlıyorlar. Bunlar masum değil büyük oranda ama masum insanların kafasını karıştırıyorlar. Onlara bilim insanı dememek gerekiyor, şarlatan diyebiliriz. Şu an ilk bulduğunuz aşıyı olmanız gerekiyor” dedi.

Korona virüsle mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Bilim dünyası her fırsatta aşının önemini vurgularken kimi hekimlerden aşı ile ilgili olumsuz yorumlar da geliyor. Aşıda dördüncü doz kararı da gelirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunan doktorlara sert tepki gösterdi. “Kişisel çıkarları için yaptığı fark edildi” Aşıyla ilgili doktorlar tarafından kimi zaman yapılan olumsuz yorumlara sert tepki gösteren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Şu andaki bilimsel verileri değerlendiren bir kişinin aşı yapılmaması gibi bir şey önermesi mümkün değil. Şu an elimizdeki kanıtlar hastalığı engellemede aşıların en etkili ve en güvenli yöntem olduğunu gösteriyor. Kullandığımız aşılar hem hastalığı hem ölümü hem hastaneye yatışları azaltıyor. Gerçekten rahatlıkla yapılabilecek aşılar, bilim dünyasını bunu gösterdi. Bunlar çok büyük kanıtlarla gösterildi. Buna rağmen aşı olmayan diyen bir insan varsa buna şarlatan diyebiliriz ancak, bilimi elinin tersiyle iten insan ancak şarlatanlık yapıyor olabilir. Daha önceki aşı çalışmalarında da görüldü ki; böyle çıkışlar yapan hekim ya da başka meslek gruplarından insanlar olduğu zaman aslında bunların kişisel çıkarları için yaptığı fark edildi” dedi.

“Onlara bilim insanı dememek gerekiyor, şarlatan diyebiliriz” Aşı tereddütü yaşayan vatandaşlarla ilgili konuşan Yavuz, “Bir grup insan masum gerçekten aşı tereddütü yaşayan ama bir grubu özellikle bu çok sesi çıkanlar kendi kişisel çıkarları için yapıyorlar. Bireysel istikbal için, istikbal derken genellikle ekonomik temeli de oluyor. Mesela belirli ürünler satıyorlar, bitkiler, bitki temelli vs. tıbben bir anlamı olmayan onları pazarlıyorlar. Bunlar masum değil büyük oranda ama masum insanların kafasını karıştırıyorlar. Gerçekten o çok büyük sıkıntı. Ben çok büyük tepki duyuyorum o insanlara, onlara bilim insanı dememek gerekiyor, şarlatan diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Yerli aşıyı beklemenin bir anlamı yok, ilk bulduğunuz aşıyı olun” İnsanların ilk ulaştığı aşıyı olması gerektiğini söyleyen ve salgına karşı aşı olmaya davet eden Yavuz, “Yerli aşıyı beklemenin bir anlamı yok gerçekten bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Sonuçta elimizdeki aşılar da son derece etkili ve güvenli. Mesela Sinovac da inaktif virüs aşısı bizim aşımız da Sinovac türü bir aşı. Elimizde yerli aşı olması çok çok büyük bir avantaj olacak bizim için, çok destekliyorum ama şu anda yerli aşıyı beklemek için çok akıllıca bir zaman değil. Şu an ilk bulduğunuz aşıyı olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. (HK-YM-BA-Y)