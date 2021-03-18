BİLECİK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
- Cumhuriyet Meydanındaki törenlerden detaylar - Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Durak'ın konuşması - Şehitlik ziyareti - Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün şehitlik defterini imzalaması ve konuşmasıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkan Vekili Hakkı Elmas ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Durak, 18 Mart'ın, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Anadolu'nun dış güçlerin hain emelleri doğrultusunda parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gün olduğunu vurguladı.Şehitlerin yüzlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiğini anlatan Durak, "Kahraman şehitlerimizin emaneti bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren yiğit şehidim, manevi varlığından güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek emanetini daima yükseklere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından Vali Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Elmas, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua edildi. Daha sonra Vali Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.
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