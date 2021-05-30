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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

- Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

-Biden’ın konuşmasından detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

İsviçre Yüz Yüze 


- ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.
ABD’de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü’nde konuşan Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.
Biden, “Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim” ifadelerini kullandı. ABD’nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.
İki lider 16 Haziran’da ilk kez yüz yüze görüşecek Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, “ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak” ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" demişti. Putin ve Biden, Biden'ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak'ta ilk kez telefonla görüşmüştü.
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