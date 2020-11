- Biden, koron virüs görev gücünü açıkladı

- ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. ABD’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, "Korona virüs salgını ile başa çıkmak, yönetimimizin karşılaşacağı en önemli savaşlardan biridir. Bu konuda bilim ve uzmanlar tarafından bilgilendirileceğim" ifadelerini kullandı. Seçilmiş Başkan Biden, "Danışma kurulu, rapor edilen enfeksiyonlardaki artışı yönetme yaklaşımımı şekillendirmeye yardımcı olacak. Aşıların güvenli, etkili, verimli, adil ve ücretsiz bir şekilde dağıtılması ile risk altındaki nüfusu korumamızı sağlayacak" dedi.

Görev gücü, 3 eşbaşkan ve 10 bilim adamı ve halk sağlığı uzmanından oluşuyor. Görev gücüne 2014 yılında eski Başkan Barack Obama tarafından ABD Genel Cerrahı olarak atanan ve 2017 yılında Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Genel Cerrah Dr. Vivek Murthy, eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri David Kessler ve Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Marcella Nunez-Smith liderlik edecek. Öte yandan ABD’de toplam vaka sayısı 10 milyon 302 bin 180’e, toplam can kaybı ise 243 bin 819’a ulaştı. ABD, dünya genelinde salgında en fazla vaka ve can kaybına sahip ülke konumunda bulunuyor.



