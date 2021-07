Bıçak bileme ustalarından ‘sabit esnafa gidin’ uyarısı

-Ahmet Güner’in konuşması

- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurban kesimlerini kolaylaştırmak için körelen bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Konya’daki bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son ana bırakmamaları, sabit bir esnafa gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme ustası Ahmet Güner, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Güner, “Her şeyden önce bu işi bilmiyorsa eline bıçak almasın, işinin ehli olan bıçağı hayvana acı çektirmemek kaydıyla ağzının bilemesi düzgün olmasına dikkat etsinler” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşların bıçak bileme işlemi yapmaya çalışması sonucu bıçakların yanlış bilendiğini ifade eden bıçak bileme ustası Seyit Güner de “Vatandaşın dikkat etmesi gereken sabit bir esnafa gitmesi veya sabit bir esnaftan bıçağını alması gerekiyor. Vatandaş 20 lira denilen bıçağa aldanmasın, 70 liraya da var. Bir söz vardır, 'Ucuz alacak kadar saf değilim.' Ucuz ürün her zaman kalitesi düşüktür. Yekpare sapı olan bıçak her zaman avantajdır. En basit örnek ise bu sapları olan bıçaklar bulaşık makinesinde çatlama yapmaz ama diğer farklı saplar kısa sürede çatlama yapar. Bıçakların ise bulaşık makinesine atılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bıçak bileme makinesindeki bileme işlemini anlatan Güner, “Bileme yaparken 5 milimi geçmeme şartıyla ilk olarak bilenir daha sonra bu işlemin ardından zımpara uçlu cihaz ile bıçakların ucunu düz çizgi halinde yapılır. En son aşamada ise bıçağın ucu parlatılarak bu işlem tamamlanmış olur” dedi.