Beyoğlu’nda yangın paniği...Patlama anı kamerada

-Yangınla birlikte yaşanan patlama

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yaralıların binadan çıkarılması

-Yangından etkilenen itfaiye eri

-Vatandaşla röportaj

-detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- İtfaiyeciler bir kişiyi dumanların arasından çıkardı- İtfaiye eri de yoğun dumandan etkilendi İSTANBUL



- Beyoğlu’nda 5 katlı binada çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangınla birlikte meydana gelen patlama ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katından yükselen dumanları ve alevi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Patlama büyük panik yaşattı İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken binanın çatı katında patlama meydana geldi. Patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Ekipler yeni bir patlama tehlikesine karşın alevleri kontrol altına alabilmek için adeta zamanla yarıştı. O anlarda, binadan yükselen dumanlar sokağın her yanını sardı. İçeride kalanları tahliye eden itfaiye eri de dumandan etkilendi Bina içerisinde yaşayanların birçoğu kendini can havliyle dışarı attı. Binadakilerin birçoğu dışarı çıksa da içeride hala bir vatandaşın olduğu öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri vatandaşı kurtarmak için binanın içine girdi. İçeride kalan Abdullah Ü. isimli vatandaş dumanlar arasından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yoğun dumana maruz kaldığı belirlenen Abdullah Ü.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangından kendi imkanlarıyla kurtulan Yudum A. isimli bir kadının da dumandan etkilendiği görüldü.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeride kalanları tahliye eden itfaiye erlerinden birinin de dumandan etkilendiği görüldü.

Sağlık ekiplerinin ambulansa alarak müdahale ettiği itfaiye eri kendine geldikten sonra görevinin başına geri döndü. “Kendimizi dışarı zor attık” Yangının çıktığı binada yaşayan Mert Kamiller, “Komşum kapıma vurdu. Bir anda telaşla kalktım ve kapıyı açtım. Kapıyı açınca oksijen dağıldı ve alev parladı. Sonra kendimizi dışarı zor attık. Üst katta bir komşumuz vardı, onu ambulansla alıp götürdüler. Onun haberini bekliyoruz. Zannedersem can kaybımız yok. Benim gördüğüm kadarıyla, alevin en büyük kaynağı bir elektrik sobasıydı. Yerden 60 santimetre kadar yüksekliği olan bir elektrik sobasından benim boyuma kadar alevler çıkıyordu” dedi.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın daha fazla büyümeden ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Çalışmalar neticesinde yangın tamamen söndürülürken mahalleli de rahat bir nefes aldı. Polis yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



