Beyoğlu’nda Romanlar Günü renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL



- Beyoğlu’nda 14 Mart Romanlar Günü renkli görüntüler oluşturdu. Otobüsle Romanların yaşadığı mahalleleri gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Romanların yaşadığı mahallelerde kentsel dönüşümle ilgili de açıklamalarda bulundu. 14 Mart Romanlar Günü Beyoğlu’nda özel bir etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, özel olarak hazırlanmış otobüsle Romanların yaşadıkları mahalleleri gezerek, Roman müzikleri eşliğinde vatandaşların 14 Mart Romanlar Günü’nü kutladı. Romanlara karanfil ve çikolata dağıtan Başkan Yıldız, ağırlıkla Roman vatandaşların yaşadığı mahaller ile ilgili kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok mahallede kentsel dönüşümün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılacağını ifade etti.

“Beyoğlu’ndaki roman kardeşlerimiz her birimizin komşusu ve neşeli insanlar” Türkiye Romanlar Gününü kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Dünyada 8 Nisan Romanlar Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 14 Mart‘ta kutlanması konusunda bir karar alındı. Roman kardeşlerimiz bu ülkenin zenginliği ve güzelliği, biz de Türkiye’de tek millet diyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla ve Romanıyla tek millet olarak güçlü olduğumuza inanıyoruz. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde çok zor günler atlattık, inanıyorum ki yine birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye romanları ile birlikte dünyadaki roman kardeşlerimizle birlikte dünyayı daha güzelleştirme konusunda gayretlerimiz devam edecek. Beyoğlu’nda ki roman kardeşlerimiz, her birimizin komşusu ve neşeli insanlar onların yanında olup romanlar günü tekrar tebrik ettik” şekilde konuştu.

“Kentsel dönüşümü ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor” Kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Başkan Yıldız, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Okmeydanı, Tekin Tepe’den başlamak üzere Okmeydanı’nın kentsel dönüşümü inşallah şu an eylem aşamasında. Yakında oranın süreci de belli bir aşamaya gelmiş ve başlamış olacak. Aynı şekilde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ki bu bölgeyi çok iyi bilir kendisi, burada şahsi dostlukları ve komşulukları olduğu insanlar var. Onlara selam iletmemizi söyledi ve yaklaşık 6-7 aydır Hacı Hüsrev ve İstiklal Mahalle’mizin kentsel dönüşümü ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak, buradaki hemşirelerimizin temsilcisi olarak buranın da yakın bir zamanda kentsel dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılacak” diye konuştu “Bize bir tencere yemek, bir de oyun havası olsun” Oyun havasını çok sevdiğini belirten Nuran Küçükşeker, “Bize bir tencere yemek, bir de oyun havası olsun. Romanlık çok güzel, bizim huyumuz çok temizdir. Yemeğimizi yapıp sizinle paylaşırız. Tayyip Erdoğan’ımızdan Allah razı olsun, o bize bakıyor” dedi.

