Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması

-Mahalle sakini Ferdi Erdoğan ile röportaj

-Twitter görüntüsü

-Altyapı çalımlarından ötürü yaşanan mağduriyetten görüntüler



( İSTANBUL ) -- “Ekrem İmamoğlu’na oy verdim, ellerim kırılsın”- Toz toprak altında kalan araçları çekip, “Daha mahalleni temizleyemiyorsun, cumhurbaşkanı aday olacak durumdasın” İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde İSKİ tarafından başlatılan ve aylardır bitirilemeyen alt yapı çalışması nedeniyle oluşan toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakini Ferdi Erdoğan, isimli bir vatandaş, “Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın” diyerek isyan etti. Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nda yaklaşık 4 ay önce İSKİ tarafından alt yapı çalışmaları başlatıldı. Sokak içerisindeki çalışmalar hayatı olumsuz etkilerken, bir de bu çalışmaların bir türlü bitirilmemesi mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Hafriyat kamyonlarının geçmesiyle toz toprak altında kalan araçları cep telefonuna kaydeden mahalle sakini, “Daha mahalleni temizlemiyorsun, cumhurbaşkanı adayı olacak durumdasın” diyerek isyan etti. Çalışmalar nedeniyle toz ve çamurla uğraşan mahalleli, çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. Evinin bulunduğu caddeyi yıkayan vatandaşlara zabıtalardan ilginç tepki Alt yapı çalışmalarının devam ettiği mahalleli Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin yolları temizlemediğini iddia etti. Bunun üzerine mahalle sakini Ferdi Erdoğan, belediyenin görevini yapmadığını düşünerek eline aldığı fırça ve hortum ile evinin bulunduğu caddeyi yıkamaya çalıştı. Evinin bulunduğu caddeyi yıkayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin, ‘Bu yasal değil’ şeklindeki ilginç tepkisiyle karşılaştı. Tüm yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Erdoğan, "Ben belediyenin yapması gereken işi yaptım ama karşılığında suçlu duruma düştüm" dedi.

"Sadece iki gün yıkama yapıldı" Çalışmaların başladığı günden bu yana verdiği mücadeleyi anlatan Ferdi Erdoğan, “Bu bölgede yaklaşık dört ay önce İSKİ tarafından altyapı çalışması başladı.

Ama bu çalışmalar sırasında etrafa çok fazla toz, duman ve çamur yayıldı. Bu durum bizleri çok olumsuz yönde etkiledi. Durum böyle olunca ben ilk önce Beylikdüzü Belediyesini aradım ve yardım istedim. Bana çalışmayı yapan yüklenici firmayı aramam gerektiğini söylediler ve bende bunun üzerine firmayı aradım. Firma yetkilisi ‘abi orayı her gün yıkattıracağım’ dedi ama bir gün dahi gelmedi. Daha sonra belediyeyi aradım ama onlarda herhangi bir temizlik çalışması yapmadı. Bende Sayın İmamoğlu’na sosyal medyadan durumu anlatan bir mesaj attım ve mesaj sonrası sadece iki gün yıkama aracı geldi. Bu anlattığım olaylar yaklaşık iki ay önce yaşandı ve o günden bu yana her gün kendi çabalarımla durumun düzelmesi için uğraşıyorum. Artık elime hortumu alıp ben sokakları yıkıyorum. Hatta bu duruma tepki bile gösterdiler, bir vatandaş geldi ve ‘yolu neden yıkıyorsun’ dedi ve beni zabıtaya şikayet etti. Gelen zabıta ekipleri de beni uyardı ‘yolları yıkayamazsın, yasal değil’ dedi.

Yani anlayacağınız ben belediyenin yapması gereken işi yaptım ama karşılığında suçlu duruma düştüm” diye konuştu.

“İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın” Mevcut belediyeler tarafından hizmet alamadığını belirten ve belediyenin asli görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyleyen mahalle sakini Ferdi Erdoğan, “Sayın İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın. Beylizdüzü’nde bir sağ kökenli seçmen olarak kendisine oy kullandım. Kendisi bu bölgeden çıkan bir insan diye, komşum diye oy verdim. Ama maalesef hizmet yok, çok mağdur durumdayım. Belediyecilik inşaat firmalarına getirim sağlamak değildir. Yüklenici firmaları zengin etmek değildir. Belediyecilik vatandaşa hizmet vermektir. Vatandaş istediğini alamıyor, etrafı görüyorsunuz biz bunu hak etmiyoruz. Belediye temizlik konusunda çok zayıf durumda bir an önce bu durumu düzeltmeli ve Sayın İmamoğlu da kendisine düşen görevleri yapmalı” diye konuştu.

(HP-ÖFA