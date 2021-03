Beykoz’da Çanakkale Şehitleri saygıyla anıldı

-Sergi

- Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve İbrahim Sadri'nin sunumuyla gerçekleştirilen kutlama programında ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ve Coşkun Karademir sahne aldı. Başkan Murat Aydın'ın da katılım sağladığı etkinlikte ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri’ konulu şiir yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Beykoz'da düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında vatan toprakları uğruna şehit ve gazi olan askerler anıldı. Gerçekleştirilen programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli’de katılım sağladı. 25 kişiden oluşan mehteran takımının günün önemine uygun eserleri seslendirerek başlatılan etkinlikte, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri’ konulu şiir yarışmasında derece alan öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Sunuculuğunu İbrahim Sadri'nin gerçekleştirdiği programda ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ve Coşkun Karademir’de sahne alarak Çanakkale türkülerini seslendirdi. Öte yandan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Çanakkale mücadelesini yansıtan çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergide yoğun ilgi gördü. “Çanakkale’de bu milletin özeti can verdi” Program sonrası konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ecdadımızı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz Beykozlular olarak Türkiye’nin en güzel yerinde yaşıyoruz. Bizler burada yaşayalım diye onlar bedel ödediler. Canlarını kanlarını feda ettiler. Bizler ödenen o bedellerin bugün ki nesiller tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Sağ olsun destek veren çalışma arkadaşlarımızın destekleriyle bu organizasyon gerçekleştirdi. Rabbim’den niyazım bu güzel ülkede bu güzel topraklarda kıyamete kadar değerlerimize bağlı olarak yaşamak. Bunun da olabilmesi için geçmişin hep diri tutulması lazım. İşte bu programda bu bağlamda gerçekleştirildi.

Çanakkale’de bu milletin özeti can verdi. Ayrıca Çanakkale bana göre Cumhuriyetin doğduğu yerdir” diye konuştu.

