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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi, fotoğrafçıların akınına uğradı

Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi, fotoğrafçıların akınına uğradı

Kız Kulesi ve yağan kar

Kalaba Kız Kulesi Alabalık Yağan Kar Yağışı 

-Sahilde yürüyüş yapanlar
-Martilar
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL - DRONE - ÖZEL)- Kız Kulesinin kar yağışıyla birlikte güzelliği havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın bir çok kesimi beyaza büründü. Üsküdar’da Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giydi, fotoğrafçıların akınına uğradı. Kız Kulesi'nin kar taneleri ile eşsiz uyumu izleyenleri mest etti. Kar yağışı havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı devam ediyor. Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu noktalardan Üsküdar'da ise başlayan yağış sonrası Kız Kulesi beyaz gelinliğini giydi. Meydana gelen yağışla birlikte İstanbullu vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Üsküdar'da lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar Kız Kulesi'ne gelerek fotoğraf çekilip, sahilde yürüyüş yaptı. Eşsiz manzarayı görüntülemek isteyen fotoğrafçılarda adeta Üsküdar sahile akın ederek kar, kız kulesi ve martıların eşsiz uyumunu yakalamak için bir araya geldi. Öte yandan Kız Kulesi'nin yağan karla oluşan masalsı güzelliği ise havadan görüntülendi. Kız Kulesi'ni görüntülemek için Tuzla'dan geldiğini belirten fotoğrafçı, Taner Menderes, "İstanbulumuz 2017 yılından bu yana ilk defa bu kadar yoğun kar altında. Bütün fotoğrafçı arkadaşlar koşa koşa Kız Kulesi'ne geldik. Şu an zaten gelinlik giymiş bir kız edasında. Burası çok kalabalık, kimse bu manzarayı kaçırmak istemiyor" diye konuştu.
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