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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beton bloğun altında can veren minik Enes son yolculuğuna uğurlandı

Beton bloğun altında can veren minik Enes son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden farklı açılardan görüntü

Baba Ocağı Cenaze Kanalizasyon Helal Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri arşivi
-Minik Enes'in fotoğrafı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sokakta oyun oynadığı sırada üzerine düşen beton bloğun altına kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Enes’in cenazesi toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamınsa bir firma görevlisinin ise tutuklandığı öğrenildi. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Enes Koray’ın yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri minik Enes’in kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton bloğun altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde çalışan yüklenici firma işçileri ifadesini almak üzere karakola götürdü. İfade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden birisinin tutuklandığı öğrenildi. Otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırılan minik Enes’in cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı. Sümer Mahallesindeki baba ocağına son kez getirilerek helallik alınan Enes'in cenazesi, daha sonra Akkan Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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