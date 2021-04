Beşiktaş’taki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

-Röportajlar

( İSTANBUL )- Ailenin avukatı: “Bir uyuşturucu iddiası da var, soruşturma sürüyor” İSTANBUL



- Beşiktaş’ta meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin avukatı, “Bir uyuşturucu iddiası da var. Soruşturma sürüyor” dedi.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda dün sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne neden olmuştu. Kazada hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın (30) bugün Ayazağa Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yalçın’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

Yalçın’ın babası Hüseyin Yamaç, “Canımızdan can gitti” derken, kardeşi de bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.



Ailenin avukatı Savaş Urlu ise, şoförün kanında uyuşturucu madde tespit edildiği yönündeki iddiayı dile getirerek, yaşanan olayın kazadan ziyade bir cinayet olduğunu ifade etti.

Hayat arkadaşını kaybeden Ramazan Yalçın’ın da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

“Haklarımızı arayacağız” Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın’ın kardeşi Mustafa Yamaç, “Ablam, sabah işe giderken başına böyle bir talihsiz olay geldi. Şoför o kaza olmasa 1 saat 2 saat hala o telefonla oynayacaktı. Acımız büyük, iki çocuğu yetim kaldı. Haklarımızı arayacağız. Acımız büyük, pek fazla da konuşamıyoruz şu an. Hayatımızı mahvetti, çocukların da hayatını mahvetti. Adam kendi hayatını da mahvetti. Eniştem şu an konuşamıyor, bitik bir halde. Onu nasıl sakinleştireceğimizi de bilmiyoruz” dedi.

“Canımızdan can gitti” Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Hüseyin Yamaç ise, “Ben babasıyım. Bir durak ileride bir iş yerinde çalışıyordu. Orası kaza yapılacak bir yer değil, viraj yok bir şey yok. Tünelin içinde telefonla konuşuyor, katliam bu. Öyle bir şoföre nasıl araba veriyorlar, anlamış değilim. Böyle bir şey olamaz. Ne gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tabii ki canımızdan bir parça gitti, hem de nasıl. Böyle bir insan olamaz. Buna nasıl araba veriyorlar? Kontrol eden kime yok mu? Şoförün kanında uyuşturucu madde çıktı iddiası Ailenin avukatı Savaş Urlu, Çok acı, çok trajik bir olay. Büyük acı, geride iki tane çocuk bıraktı. Geride acılı bir ailesi var. Bu bir cinayet aslında, bir kaza değil. Kaza, hem ceza kanunumuzda hem de toplum arasında koşulları, şartları belli olan bir şeydir. Kişiye çok fazla kusur atfedilmez. Ama burada bir olası kasıtla cinayet söz konusudur. Bir uyuşturucu iddiası da var. Soruşturma sürüyor tabii, akıbeti elbette belli olacak. Bunun bir etkisi varsa, ceza sorumluluğunu artırmada büyük bir etken olacaktır. Şu durumdaki mevcut delillerle, durumun bir olası kasıtla insan öldürme olduğu çok açıktır. Biz de bununla ilgili gerekli takibatı yapacağız. Hem kişinin ceza alması hem de bu koşul ve şartlarda orada çalışmasını sağlayan, denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ceza almasının takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu görmezden gelinecek, unutulacak bir şey değil” dedi.





