Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’taki çatışma ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş’taki çatışma ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye sevki

Adli Kontrol Çatışma Silahlı Çatışma Irak Trol 

-Olayın arşiv görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bir mekanının sahipleri ile kiracıları arasında çıkan silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınanlarda 3'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mekan sahibi ve kiracı arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan silahlı çatışmada aralarında Gezi parkı olayları ile gündeme gelen palalı Sabri”nin kardeşi Mehmet Ç.’nin de bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerden, Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Volkan D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HZE- ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement